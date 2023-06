Le Mans, Filipe Albuquerque: “Foi uma qualificação de loucos” | AutoSport

O trio do Oreca da United Autosports, Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Frederike Lubin vai arrancar para as míticas 24h de Le Mans no próximo sábado, 10 de junho, da 12ª posição da grelha entre os LMP2. Um resultado que impossibilita a participação na ‘Hyperpole’ programada para amanhã, mas que não esmorece os pilotos que mantém a ambição de discutir a vitória na corrida.

Filipe terminou a sessão com o sentimento que poderia ter conseguido melhor: “Foi uma qualificação de loucos, com muitas bandeiras vermelhas. Tínhamos andamento para estar nos oito melhores e ter acesso à ‘hyperpole’, mas infelizmente a minha volta rápida não foi feita com pneus novos e isso foi decisivo para este resultado. Foi por muito pouco. Gostava de poder discutir amanhã um lugar entre os oito mais rápidos, mas a 12ª posição não é um drama para uma corrida tão longa”, explicou Filipe Albuquerque.

Numa prova onde o impensável pode acontecer, Albuquerque e os seus companheiros de equipa estão preparados para tudo: “A qualificação de hoje é prova disso mesmo, logo estamos conscientes que em 24 horas, com tantos carros em pista, ganhar é uma verdadeira lotaria. Não podemos fazer previsões futuras, mas podemos afirmar que vamos estar competitivos e na luta. Acredito que seja um sentimento comum a tantas outras equipas, mas não é ao acaso que somos uma das equipas favoritas”, continuou.

Filipe vai assistir das boxes à ‘hyperpole’ e de uma perspetiva a que não está habituado: “há que olhar para o lado positivo da situação: terei oportunidade de analisar melhor o desempenho dos meus adversários e começar já a preparar a corrida”, rematou o piloto de Coimbra.

As 24h de Le Mans arrancam no sábado, pelas 15h e terá transmissão integral no Eurosport