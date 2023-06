Le Mans Cup: Manuel Espírito Santo vence corrida 1 | AutoSport

Já temos um triunfo português em Le Mans. Manuel Espírito Santo venceu a corrida um da Le Mans Cup com um stint arrasador que não deixou dúvidas. O piloto luso não teve tarefa facilitada, mas conseguiu a vitória numa corrida que terminou sob Safety Car.

Espírito Santo já tinha conseguido a pole para a corrida, mas foi o seu colega Martin Rich a fazer a largada para a prova de 55 minutos. O #58 da Team Virage caiu algumas posições. Logo na segunda volta o Safety Car foi obrigado a entrar depois de um contacto entre múltiplos carros, já o #58 era quarto. Martin fez 22 minutos de corrida (4 voltas), entregando o carro a Espírito Santo, que tinha a missão de recuperar. Tendo andado pelo sétimo posto, o piloto luso começou a recuperar posições e conseguiu alcançar o primeiro lugar pouco antes da segunda entrada do Safety Car a 12 minutos do fim, depois de um incidente violento na reta da meta. Espírito Santo já tinha cumprido a sua missão e com a entrada do SC apenas teve de esperar pelo fim da corrida. A bandeira de xadrez chegou pouco depois com o triunfo brilhante do jovem luso.

Guilherme Oliveira no #68 (H. Delacour / G. Moura De Oliveira) da M Racing terminou a corrida em 16º, numa corrida em que a posição de largada não ajudou, enquanto Miguel Cristóvão no #69 da M Racing (M. Cristovao / S. Lehmann)terminou em 14º.

