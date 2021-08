Le Mans: Cadillac poderá regressar a La Sarthe com os LMDh | AutoSport

A Cadillac tem adiado o anúncio da sua participação no IMSA com os LMDh. A marca americana é apontada como uma das que irá aceitar o desafio, mas a confirmação tem sido adiada. No entanto, os responsáveis da marca já deixaram no ar que, se a marca entrar nos LMDh, deverá voltar a Le Mans.

Laura Klauser, responsável dos programas de Sportscar da GM, revelou que trazer a Cadillac de volta a Le Mans pela primeira vez desde 2002 está na agenda do fabricante americano, segundo o autosport.com.

“Dependerá de se seguirmos esse caminho com a Cadillac e os objectivos do programa, mas vai haver algumas discussões sobre como chegar a uma certa grande corrida que acontece em França uma vez por ano”, disse Klauser, falando em Le Mans. “Se isso faz parte da exigência, então temos de tomar a decisão sobre a importância de estarmos aqui. Historicamente, eu diria que é muito importante. Ter a oportunidade de complementar isso com um programa de corrida é sempre excitante, mas essa decisão ainda não foi firmada”.

No entanto, uma participação a tempo inteiro no WEC ainda não é opção. Klauser sugeriu que não haveria qualquer anúncio sobre os planos de corrida da GM para a Cadillac ou Chevrolet até que a direção fosse fixada para ambas as marcas: “Assim que estivermos prontos para dizer que estamos prontos para ir, os anúncios serão feitos”, disse Klauser. Ainda não se sabe que futuro terá a Chevrolet na competição com os GTE a saírem de cena, o que deixa a marca sem opção clara para o seu futuro.