Lawrence Stroll e a Aston Martin no WEC e IMSA: “objetivo é escrever uma nova história…” | AutoSport

O Aston Martin Valkyrie vai enfrentar o desafio de tentar lutar o mais rapidamente possível pela vitória à geral nas 24 Horas de Le Mans, após a sua estreia em 2025 e com o apoio e suporte do parceiro de corridas de resistência vencedor do campeonato da Aston Martin, Heart of Racing [HoR], pelo menos um carro de corrida Valkyrie será inscrito pela Aston Martin na classe Hypercar de topo de cada um dos campeonatos FIA World Endurance Championship [WEC] e IMSA WeatherTech SportsCar Championships [IMSA] a partir de 2025.



Isto significa que o protótipo Valkyrie participará em três dos eventos mais prestigiados do desporto automóvel: Le Mans, as Rolex 24 em Daytona e as 12 Horas de Sebring.

Para Lawrence Stroll, Presidente Executivo da Aston Martin Lagonda: “O desempenho é a força vital de tudo o que fazemos na Aston Martin, e o desporto automóvel é a expressão máxima desta procura de excelência. Temos estado presentes em Le Mans desde os primeiros dias e, através desses gloriosos esforços, conseguimos vencer Le Mans em 1959 e a nossa classe 19 vezes ao longo dos últimos 95 anos. Agora, regressamos ao local desses primeiros triunfos com o objetivo de escrever uma nova história com um protótipo de corrida inspirado no carro de produção mais rápido que a Aston Martin alguma vez construiu.

Para além da nossa presença no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA, o regresso da Aston Martin ao auge das corridas de resistência permitir-nos-á estabelecer uma ligação mais profunda com os nossos clientes e comunidade, muitos dos quais descobriram a sua paixão pela marca através do nosso sucesso passado em Le Mans.

E, claro, a complexa base de conhecimentos que estamos a construir através da nossa equipa de F1 são dados que a Aston Martin Performance Technologies pode aproveitar para melhorar ainda mais as capacidades do carro de corrida Valkyrie em Le Mans, no WEC e no IMSA.

Da mesma forma que as aprendizagens que adquirimos através da competição de resistência irão alimentar diretamente os nossos programas de carros de estrada, melhorando ainda mais o desempenho final dos nossos produtos. Gostaria de agradecer a Gabe Newell e à Heart of Racing pela parceria com a Aston Martin neste programa, e estou ansioso por trabalhar com ele e com a equipa para alcançarmos o sucesso na maior corrida de resistência de todas”.