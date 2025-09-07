Kubica conquista Pole Position no Texas e aquece luta pelo título no WEC

Robert Kubica assegurou a pole position para a Lone Star Le Mans, a sexta ronda do Campeonato Mundial de Endurance, no Circuit of The Americas. O piloto da Ferrari superou condições meteorológicas desafiantes para garantir o primeiro lugar na grelha de partida para a corrida de seis horas, mantendo a pressão na disputa pelo título.

Qualificação sob chuva intensa e estratégias contrastantes

Após um dia de treinos livres marcado por temperaturas elevadas, a sessão de qualificação apresentou um cenário distinto, com chuva ligeira a tornar a pista escorregadia. Esta mudança climática levou a táticas divergentes na Q1. As duas equipas Cadillac, que vinham de uma histórica dobradinha no Brasil, e o Toyota #7 arriscaram ao trocar para pneus de chuva a meio da sessão. Inicialmente, a decisão parecia acertada, com Alex Lynn a registar tempos promissores. No entanto, com a diminuição da intensidade da chuva, os tempos destes carros caíram drasticamente, relegando-os para as últimas posições.

A Ferrari aproveitou a situação, e no confronto final da Hyperpole, foi Kubica – vencedor das 24 Horas de Le Mans em junho com os seus colegas de equipa Yifei Ye e Phil Hanson – quem melhor geriu as condições.

Antonio Giovinazzi, ao volante do Ferrari 499P líder do campeonato, parecia ser o único capaz de desafiar Kubica, mas um erro no final da sessão relegou-o para o segundo lugar na grelha. Com uma vantagem de menos de um décimo de segundo, Kubica conquistou a sua primeira pole position na categoria Hypercar no FIA WEC, e a primeira para um carro de equipa privada na era atual.

As palavras do Piloto da Pole, Robert Kubica: “Foi uma das sessões mais desafiantes da minha vida”, admitiu o antigo piloto de Fórmula 1. “A aderência mudava a cada curva, o que tornava difícil encontrar o limite, e a chuva ‘movia-se’, mas senti-me bastante confiante de imediato. Consegui aumentar a temperatura dos pneus e tentei ler a pista da melhor forma possível sem correr muitos riscos, porque se saísse da linha ou chegasse com demasiada velocidade, não havia margem para recuperação. Diria que foi mais agradável de assistir de fora do que estar no carro, mas conseguimos o P1, o que é uma grande conquista. É um ponto extra no campeonato, que é o resultado mais valioso de hoje, mas a corrida será uma história diferente.”

Penalizações e surpresas na Grelha de Partida

Jean-Éric Vergne, da Team Peugeot TotalEnergies, inicialmente colocou o seu 9X8 Hypercar na terceira posição, a melhor da temporada para a equipa. Contudo, o carro #93 foi posteriormente despromovido para o final da grelha de 18 Hypercars. A penalização deveu-se ao facto de a luz de chuva traseira não estar permanentemente ligada quando a pista foi declarada molhada pelo Diretor de Corrida, resultando na anulação de todos os seus tempos de volta.

Esta situação elevou o atual campeão mundial Kévin Estre para o terceiro lugar pela Porsche Penske Motorsport. Nicklas Nielsen ficou em quarto no Ferrari #50, e Nicolas Varrone impressionou ao conquistar um excelente quinto lugar no Porsche independente da Proton Competition, tendo já demonstrado o seu ritmo ao liderar a Q1. O Alpine #35, pilotado por Charles Milesi, ficou em sexto, seguido por Ryō Hirakawa no Toyota #8, Dries Vanthoor no BMW #15, Alex Riberas no Aston Martin #009 – com o novo Valkyrie de 2025 a qualificar-se pela primeira vez no top dez – e o Porsche #5 nas mãos de Julien Andlauer. A grelha de partida promete uma corrida renhida e imprevisível no Texas, com a luta pelo campeonato a intensificar-se.

Horário da Corrida

A sexta ronda do Campeonato do Mundo FIA de Endurance (WEC) de 2025, o Lone Star Le Mans, tem partida agendada para as 13h00, hora local, domingo. Para os entusiastas em Portugal, a corrida de seis horas no COTA terá início às 19h00 (hora de Portugal continental e Madeira).