Josh Pierson, o piloto mais jovem a competir no WEC, renova contrato com a United Autosports | AutoSport

Josh Pierson, o piloto mais jovem a competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA e nas 24 Horas de Le Mans, continuará a competir neste campeonato pelo segundo ano consecutivo com a United Autosports – equipa de Filipe Albuquerque – em 2023.

Depois de uma estreia de sucesso com a equipa, no Asian Le Mans Series no início deste ano, Pierson tornou-se no mais jovem piloto do WEC e começou a sua carreira no mundial com a vitória nos LMP2 nas 1000 Milhas de Sebring, a prova inaugural de 2022.

Josh Pierson foi avaliado pelos dois donos da United Autosports, Zak Brown e Richard Dean quando tinha apenas 15 anos, antes de anunciar, há um ano, a sua participação nas 24 Horas de Le Mans.

O piloto norte-americano afirmou estar “super feliz por estar de volta à United Autosports em 2023. Na United sinto-me em família e tenho desfrutado de cada segundo passado com esta incrível equipa. Vamos manter-nos concentrados no resto da temporada 2022 para alcançar os melhores resultados possíveis”.

Um dos donos da equipa, Zak Brown, disse que: “Estou encantado por a United Autosports já ter assegurado os serviços de Josh para o WEC em 2023. (…) Já é um vencedor de corridas e de classe comprovada e, sem dúvida, tem claramente muito potencial nas corridas de sportscars durante muito, muito tempo. É um miúdo fantástico com enormes perspectivas e todos na United querem fazer parte desse sucesso”.