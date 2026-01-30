IMSA: Zak Brown quer campeonato americano e pisca o olho à equipa de Bobby Rahal

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, admitiu em Daytona, onde marcou presença, que a marca britânica pretende competir no IMSA (na categoria GTP), embora sublinhe que essa decisão só será tomada após a consolidação do projeto da McLaren no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), previsto para 2027. Em entrevista durante a 64.ª edição das 24 Horas de Daytona, Brown destacou a importância estratégica do mercado norte-americano e a herança histórica da McLaren no desporto motorizado.

O dirigente começou por explicar que a prioridade inicial, quando assumiu funções na McLaren, foi recuperar a competitividade na Fórmula 1, antes de expandir para outros campeonatos. Esse percurso incluiu a entrada bem-sucedida na IndyCar e, mais recentemente, a preparação de um programa Hypercar para o WEC. Segundo Brown, a marca trabalha há cerca de cinco anos no regresso à resistência e encara 2027 como um passo decisivo, embora reconheça que será terá de garantir estabilidade financeira e operacional antes de assumir novos compromissos.

A eventual entrada no IMSA surge como o passo seguinte dessa expansão global, mas dependerá do sucesso do projeto no WEC e da capacidade de criar uma estrutura, sem retirar recursos às equipas já existentes na Fórmula 1, IndyCar ou resistência mundial. Brown referiu ainda que a chegada de novos chassis à IndyCar em 2028 também pesa no calendário e nas decisões estratégicas.

A McLaren já está presente no IMSA através da McLaren Automotive e da equipa de Bobby Rahal, com o 720S GT3 na classe GTD Pro. O responsável mostrou-se satisfeito com essa parceria e deixou aberta a porta a uma possível expansão para dois carros ou até para um futuro programa GTP, caso exista um parceiro capaz de assumir a maior parte da operação.

Zak Brown afirmou: “Nós queremos estar aqui. Eu, pessoalmente, quero muito que a McLaren esteja presente. A América do Norte é um mercado extremamente importante para a McLaren, para os nossos adeptos e para os nossos patrocinadores. Quando cheguei, o plano foi bem delineado: primeiro recuperar a Fórmula 1 e depois construir projetos que façam sentido para a marca. Assim que estabilizámos a F1, avançámos para a IndyCar, que tem corrido extremamente bem.”

A propósito do WEC, acrescentou: “A entrada em 2027 é um projeto ambicioso e está a correr bem, apesar de o carro ainda não ter ido para a pista. Mas precisamos de consolidar o que temos antes de assumir novos compromissos. O capítulo final desta expansão será o IMSA. Se entrarmos no IMSA, será com uma estrutura própria, sem desviar recursos das outras. É uma questão de economia e recursos.”

Sobre a colaboração com Bobby Rahal, concluiu: “Sou um grande fã do Bobby. Adoraria vê-lo com dois carros. Se alguém nos propusesse assumir a maior parte do trabalho operacional, estaríamos abertos a essa conversa amanhã mesmo.”

Entretanto, o som do motor que vai equipar o protótipo da McLaren já foi ouvido num vídeo partilhado nas redes sociais.

Our WEC Hypercar is alive! 🔉 The purpose-built McLaren V6 twin turbo-charged engine is completing long-runs on the dyno, having finished the initial test phase and its first laps of Le Mans. We couldn’t leave you waiting to hear it… pic.twitter.com/5irHpCRVYu — McLaren Endurance Racing (@MCLEndurance) January 27, 2026

Fotos: McLaren e MPSA