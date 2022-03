IMSA/WEC: Porsche enfrenta “batalha difícil” para ter o LMDh pronto para Daytona | AutoSport

O novo protótipo LMDh da Porsche Penske Motorsport percorreu mais de 2.000 quilómetros num teste privado no circuito de Barcelona-Catalunha. O objetivo dos testes foi o de afinar os sistemas, desenvolver os pneus e otimizar a interação entre o motor V8 Turbo e os elementos híbridos, conforme prescrito pelos regulamentos. Ao longo de 5 dias de testes, os novos pilotos Porsche Felipe Nasr e Dane Cameron estiveram entre os que pilotaram o carro.

Tim Cindric da Penske, explicou ao Motorsport.com, que têm sido vários os desafios ultrapassados pela estrutura para ter o carro pronto para a estreia nas 24 Horas de Daytona de 2023. “Sim, tem havido alguns problemas, é um carro complicado”, disse Cindric. “Não consigo imaginar começar o projeto mais tarde do que o fizemos. Quando olhamos para o carro, somos os primeiros no caminho certo e pensamos estar prontos para Daytona no próximo ano, é uma batalha difícil para chegar lá. Tivemos a possibilidade de correr em Weissach e fazer algumas voltas, apenas ver o que funciona e o que não funciona”.

O protótipo estará de novo em testes em pistas europeias e norte-americanas, antes da homologação, que está planeada para o outono.