IMSA / WEC: Fim do “Super Sebring” à vista | AutoSport

O Super Sebring, feito em 2019 e 2022 em que o WEC e o IMSA correm no mesmo fim de semana, em Sebring, logicamente, poderá não deixar de acontecer. Aparentemente as dificuldades de organização da prova conjunta estão na raiz do problema.

Pierre Fillon, presidente do ACO, confirmou aos jornalistas em Daytona que o formato terá de ser repensado:

“A prioridade máxima é vir para os EUA”, disse Fillon, citado pelo sportscar365.com. “Eu adoro Sebring – é uma corrida icónica. Mas é impossível continuar a ter uma corrida na sexta-feira e uma corrida no sábado. É difícil para os patrocinadores e fabricantes ter duas corridas [num fim-de-semana]. Temos de encontrar outra solução. Qual é a solução, não sei. A ideia é continuar a ter um evento em comum com a IMSA. Mas estamos a pensar em como podemos fazer isso. É uma coisa boa Sebring ter dois paddocks. Não é uma questão de espaço, é uma questão de tempo. Existe um conflito entre os nossos parceiros e patrocinadores. O nível dos fabricantes é mais elevado, pelo que temos de repensar como pode ser este duplo evento. O que posso dizer hoje é que a nossa parceria vai continuar e queremos continuar a ter alguns eventos em comum. Mas é demasiado cedo para responder”.