IMSA/WEC: Cadillac mostrou imagens do seu GTP | AutoSport

A Cadillac mostrou imagens do seu novo GTP, que irá competir no IMSA em 2023. A marca americana irá reeditar a parceria bem sucedida com a Dallara, que apoiará, tal como fez no DPi, o desenvolvimento do novo LMDh.

Mais uma vez, a marca colocará no seu protótipo traços vincados da sua identidade, sendo que as linhas da máquina estão a ser desenvolvidas pela Cadillac Racing Design, com o apoio da estrutura italiana. O protótipo apresentará um novo motor Cadillac em conjunto com o sistema híbrido comum GTP.

“Enquanto que o novo carro terá em conta os regulamentos IMSA e ACO, as características da marca Cadillac serão imediatamente reconhecíveis, muitas das quais são hoje vistas nos nossos veículos da Série V”, disse Chris Mikalauskas, designer criativo líder no exterior, Cadillac. “Irá combinar artisticamente forma e função para influenciar o desenvolvimento do próximo carro de corrida. Elementos do ADN da marca Cadillac, tais como iluminação vertical e lâminas flutuantes, estarão presentes em todo o processo”.

“A Cadillac tem um longo historial de sucesso de desempenho dentro e fora da pista, o que provoca excitação nos nossos fãs e clientes”, disse Rory Harvey, vice-presidente da Cadillac. “Essa excitação nunca foi tão evidente como no ano passado, quando vimos uma procura extraordinária para os Blackwings da Série V logo após a sua revelação”.