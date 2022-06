IMSA / WEC: Cadillac apresenta o seu novo LMDh | AutoSport

Ficamos hoje a conhecer as primeiras imagens do novo LMDh da Cadillac. A marca americana mostrou a sua nova máquina híbrida e deu mais alguns pormenores. O novo protótipo será alimentado por um motor DOHC V8 de 5,5 litros ligado ao sistema híbrido igual para todos os LMDh. O motor V8 de 5,5 litros com duplo eixo de cames será “totalmente novo” de acordo com a Cadillac embora tenha a mesma cilindrada do V8 usado atualmente no DPi.

O novo carro desenhado em parceria com a Dallara, tal como o DPi V.R. que compete atualmente no IMSA, ainda com muito sucesso, irá correr no IMSA e no WEC. A Action Express e a Chip Ganassi são as equipas escolhidas como parceiras para o projeto.

“A Cadillac irá competir novamente no palco mundial de corridas, e estamos todos entusiasmados por regressar a Le Mans após 20 anos”, disse Rory Harvey, Vice-Presidente da Global Cadillac. “Ao competir nos campeonatos 2023 IMSA e WEC, a Cadillac Racing tem a oportunidade de demonstrar a sua capacidade, destreza e tecnologia”.

“Competir pela vitória à geral em Le Mans com uma marca americana icónica como a Cadillac é uma honra”, disse a responsável do programa de corridas da GM, Laura Wontrop Klauser. “Toda a equipa está entusiasmada por continuar a construir o legado da Cadillac, competindo contra os melhores a nível internacional e na corrida mais dura do mundo”.