IMSA/WEC: Cadillac apresenta GTP na próxima semana | AutoSport

A Cadillac vai dar notícias sobre o seu programa LMDh na próxima quinta-feira, 9 de junho, um projeto confirmado a ser destinado tanto ao Sportscar Championship da IMSA e do campeonato do mundo de resistência da FIA.

A marca americana reedita a parceria bem sucedida com a Dallara, que apoiará, tal como fez no DPi, o desenvolvimento do novo LMDh. Mais uma vez, a marca colocará no seu protótipo traços vincados da sua identidade, sendo que as linhas da máquina foram desenvolvidas pela Cadillac Racing Design, com o apoio da estrutura italiana.

A marca fez o anúncio através das redes sociais esta quarta-feira.

Save the date: The Project GTP Hypercar that previews the third-generation prototype race car is coming June 9th. pic.twitter.com/TeBVxF47jJ — Cadillac Performance (@CadillacVSeries) June 1, 2022