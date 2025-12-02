IMSA / WEC: BMW mantém alinhamento de pilotos
BMW vai manter inalterado o seu plantel de oito pilotos oficiais para o programa de LMDh em 2026, optando apenas por um reajuste interno nas duplas que alinham no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. A marca de Munique entra assim na quarta temporada do projeto com o mesmo núcleo, enquanto introduz mudanças relevantes na estrutura desportiva e no pacote técnico do BMW M Hybrid V8.
No IMSA, Sheldon van der Linde passa a fazer dupla a tempo inteiro com Dries Vanthoor no BMW M Hybrid V8 n.º 24, ao passo que Philipp Eng se junta a Marco Wittmann para a época completa no carro n.º 25. Robin Frijns e Kevin Magnussen assumem o papel de terceiros pilotos nas rondas da Michelin Endurance Cup, respetivamente nos n.º 24 e 25. Para as 24 Horas de Daytona, René Rast reforça a formação do n.º 24 ao lado de van der Linde, Vanthoor e Frijns, enquanto Raffaele Marciello completa o quarteto do n.º 25.
No FIA World Endurance Championship, BMW mantém intactas as formações: Magnussen, Marciello e Vanthoor continuam a partilhar o BMW M Hybrid V8 n.º 15, enquanto Frijns, Rast e van der Linde permanecem juntos no n.º 20.
A principal mudança estrutural ocorre na operação americana, com a BMW M Team WRT a assumir o programa IMSA em substituição da Team RLL, passando a gerir os M Hybrid V8 em ambas as competições de topo. Paralelamente, o protótipo recebe um importante pacote aerodinâmico revisto, incluindo uma frente modificada com “rins” mais pequenos e alterações de carroçaria destinadas a melhorar eficiência, estabilidade e arrefecimento.
Declarações de Andreas Roos, diretor da BMW M Motorsport:
“A consistência foi a nossa prioridade na escolha dos pilotos de Hypercar para a temporada de 2026. Estamos muito satisfeitos com o desempenho dos oito pilotos e não há razão para fazer grandes mudanças. A cada corrida, os nossos pilotos ganham mais experiência com o BMW M Hybrid V8, o que é crucial para o desenvolvimento contínuo do nosso programa. Em 2026, vamos competir com um carro atualizado e com uma nova equipa na IMSA Series. Isso já representa mudança suficiente, por isso era importante manter continuidade no lado dos pilotos. O fundamental é que todos trabalhem bem em conjunto, remem para o mesmo lado e façam avançar o nosso projeto LMDh. É exatamente isso que está a acontecer. Estou muito ansioso por continuar esta colaboração”.
