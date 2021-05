IMSA / WEC: Audi e Porsche fazem acordo com Multimatic | AutoSport

A Audi e a Porsche formalizaram a sua colaboração com a Multimatic para desenvolver o chassis LMDh que irá entrar em competição em 2023. Os regulamentos de classe LMDh estipulam que os fabricantes devem partir de um dos quatro chassis seleccionados pela ACO, IMSA e FIA: Multimatic, ORECA, Dallara, Ligier.

A Porsche e a Multimatic já estão a colaborar na nova 911 GT3 Cup. Multimatic fornece os amortecedores para o 992 CUP, enquanto os componentes da suspensão foram instalados no 919 Hybrid Evo que funcionou em 2018, mas também no Porsche 99X (Fórmula E) e no 911 RSR.

“A Multimatic é a solução mais óbvia e lógica para nós”, disse Fritz Enzinger, Vice-Presidente da Porsche Motorsport. “Conhecemos esta empresa altamente respeitada e a sua equipa de profissionais experientes há muitos anos e estamos absolutamente convencidos da qualidade do seu trabalho. Não temos de estabelecer uma relação completamente nova com eles. Isto é vital e é exatamente o que precisamos quando desenvolvemos um novo carro de corrida. É imperativo que eliminemos o desperdício para podermos fazer um trabalho perfeito e entregar o que precisamos rapidamente. “

“Esta parceria com a Porsche Motorsport é o culminar de 30 anos de desenvolvimento da nossa experiência no campo da engenharia e desenvolvimento de veículos de corrida”, disse Larry Holt, vice-presidente executivo da Multimatic. “O conceito LMDh e a convergência de regras entre os campeonatos do WEC e IMSA é sem precedentes. A colaboração já deu provas de ser perfeita e o entusiasmo da equipa é palpável em todas as reuniões. Estou também encantado com o recente anúncio da Porsche Penske Motorsport, uma vez que temos tido uma longa relação com Roger Penske e a sua equipa, tanto como colaboradores como como concorrentes. Não consigo pensar numa equipa melhor para fazer campanha com os novos carros do que a nossa vizinha da Carolina do Norte. “

Os responsáveis da Audi e da Porsche já confirmaram que o desenvolvimento dos carros LMDh será feito em conjunto aproveitando todas as sinergias possíveis para tornar o processo mais eficiente.