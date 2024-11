IMSA / WEC: António Félix da Costa deverá correr em Daytona… Le Mans também é possibilidade

O regresso de António Félix da Costa às corridas de resistência deverá acontecer em breve. O piloto português da Porsche esteve afastado do endurance em 2024, para se focar completamente na Fórmula E, mas o regresso às provas de longa duração deverá acontecer muito em breve.

AFC deverá estar presente nas 24h de Daytona. O AutoSport sabe que o regresso à Daytona International Speedway deverá ser mesmo uma realidade. No entanto, ainda não conhecemos os pormenores da sua participação. Mas é uma excelente novidade ver AFC de regresso às corridas de resistência, especialmente Daytona, uma prova especial. Félix da Costa estreou-se em Daytona no ano de 2018, na altura nos LMP2, com a Jackie Chan DC Racing, conquistando um excelente quinto lugar. 2025 poderá assim marcar o regresso a uma das provas que o piloto português já assumiu publicamente que quer vencer.

Mas as boas notícias podem não ficar apenas por aqui. Vimos recentemente Pascal Wehrlein testar com o 963 da JDC-Miller. Wehrlein não tem experiência na resistência, mas começou a ser associado a um lugar para as 24h de Le Mans, para uma vaga que poderia pertencer a Sebastian Vettel. Félix da Costa, que já venceu Le Mans em LMP2, parecia estar a ficar para trás. Mas o AutoSport sabe que o regresso a Le Mans está também em cima da mesa. Mais uma vez não se conhecem ainda os pormenores e, neste momento, nada está garantido, mas a possibilidade é real.

A confirmar-se, são excelentes notícias para AFC e para todos os fãs de resistência. Félix da Costa tornou-se num dos melhores pilotos de endurance e a sua ausência em 2024 foi sentida, especialmente pelos fãs portugueses. 2025 pode ser o ano do regresso.