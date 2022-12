IMSA: Romain Grosjean torna-se piloto da Lamborghini | AutoSport

O piloto francês Romain Grosjean vai entrar numa nova fase da sua carreira, tornando-se piloto de fábrica da Lamborghini. Grosjean irá estrear-se oficialmente pela marca italiana nas 24h de Daytona do próximo mês.

Grosjean vai manter-se na Indycar, ao serviço da Andretti Autosport, mas irá desenvolver em paralelo a sua atividade como piloto Lamborghini em algumas provas de endurance em GT3, ao mesmo tempo que irá ajudar a desenvolver o novo LMDh da marca, ao lado de Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti. O carro deverá fazer a sua estreia em 2024.

“É uma honra juntar-me à Lamborghini, uma marca tão icónica para todos os que gostam de carros, incluindo eu e os meus filhos”, disse Grosjean. “Além disso, estou muito entusiasmado com duas coisas: a primeira é estrear-me em Daytona com o GT3 que tem tido muito sucesso lá, com uma equipa realmente boa como a Iron Lynx, pelo que vai ser uma boa descoberta para mim. E depois, no final do ano, desenvolver o novo LMDh que é um belo carro – tenho sorte em tê-lo visto – e um projeto incrível de resistência. Está a tornar-se uma categoria muito excitante com a vinda de todos os construtores. Com a Lamborghini a ser uma marca tão bem sucedida, espero que possamos fazer coisas boas no futuro”.

“Estamos muito orgulhosos de receber o Romain Grosjean na família Lamborghini, para este novo e excitante período na história da Squadra Corse”, disse o chefe da Lamborghini Motorsport, Giorgio Sanna. “Ele é um piloto com uma enorme experiência em várias categorias ao longo dos anos e será capaz de acrescentar muito valor ao nosso programa GT3, mas mais importante ainda, ao desenvolvimento do nosso carro LMDh também. Estou ansioso por ver o Romain na pista em Daytona, o que espero que seja o início de uma parceria muito bem sucedida no futuro”.

O diretor da equipa Iron Lynx, Andrea Piccini acrescentou: “O Romain é uma grande adição à equipa. Desde a nossa última corrida juntos em 2010, Romain tem continuado a alcançar coisas brilhantes tanto na Fórmula 1 como no IndyCar, mostrando-se um piloto de grande calibre, que se eleva sempre à ocasião. Como um verdadeiro talento natural, é um piloto que não olha a compromissos, que não tem medo de fazer manobras ousadas na pista e é um dos maiores talentos da recente era da F1. Esperamos que Romain venha a lutar arduamente por todos os lugares e pontos durante toda a temporada”.