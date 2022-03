IMSA: Pilotos da Toyota só terão o warm-up de sábado para se prepararem | AutoSport

Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez só poderão juntar-se às suas equipas no IMSA no sábado de manhã depois da corrida do WEC. A Toyota não permitiu que os pilotos deixassem os trabalho da equipa nipónica, pelo que terão apenas o Warm up para se prepararem para as 12h de Sebring.

“Até ao fim da nossa corrida, na sexta-feira, eles estão aqui. E depois, fazem o que querem”, confirmou o diretor técnico da Toyota, Pascal Vasselon. “Eles não saem daqui. Isto significa que não saltam de um paddock para o outro. Estamos felizes e permitimos que corram, mas não pode ser ao ponto de interferir com o nosso fim-de-semana. Durante o nosso fim-de-semana, eles estão connosco a 100 por cento. Depois, quando o fim-de-semana da corrida termina, eles fazem o que querem. Estamos sempre a discutir com os nossos pilotos para encontrar os nossos melhores interesses. É bastante simples. É algo que já pusemos em prática há algum tempo, que sim podem correr no IMSA, mas depois do nosso fim-de-semana. Se é possível ou não, eles discutem-no com as equipas IMSA”.