IMSA: Mazda reduzida a um carro em 2021

A Mazda optou por um programa reduzido na IMSA em 2021 sendo este mais um sinal que a pandemia de coronavírus, que surgiu no meio de um enorme transição por que passa a indústria automóvel, está a afetar muito as marcas e por isso há que ser cuidadoso com novas regras e os efeitos que isso pode ter nas competições. Esta decisão da Mazda ‘diz’ que as novas regras da categoria LMDh não são ‘favas contadas’ quanto à chegada de muitos novos construtores às competições de endurance.

Em 2021, pela primeira vez, a Mazda vai reduzir o seu programa DPi na IMSA para apenas uma inscrição, com Oliver Jarvis e Harry Tincknell. Jonathan Bomarito é o terceiro elemento para as corridas mais longas.

Para 2022 a regulamentação LMDh entra em vigor na IMSA e a Mazda procura avaliar se é possível correr com este conjunto de regras criadas pelo ACO e IMSA para que os carros de ambos os campeonatos mais importantes de resistência possam efetuar provas em todo o mundo.

Em termos de campeonato, em 2021 o pelotão DPi vê-se ainda mais reduzido. Juntando à inscrição da Mazda, esperam-se dois Cadillac DPi, um da Action Express Racing, onde corre Filipe Albuquerque e outro da JDC-Miller Motorsports Cadillac, onde está João Barbosa. Para além destes deve haver uma inscrição individual de um Acura ARX-05 por parte da Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing, devido à saída do Team Penske no final de 2020.