IMSA: Corrida-ensaio em cima da mesa para os LMDh | AutoSport

A regulamentação LMDh deverá entrar em cena no início de 2023, altura em que veremos a convergência entre os LMDh americanos e os LMH europeus. No entanto, do lado da Europa já teremos dois anos de Hypercars, quando os LMDh forem oficialmente para a pista.

É devido a essa diferença que os responsáveis do IMSA estão a ponderar fazer uma espécie de “warm-up”, com uma corrida-ensaio para que os fabricantes cheguem com algumas referências à primeira corrida do ano, as 24h de Daytona.

Com as marcas que aceitaram o desafio dos LMDh a começarem os testes entre o final deste ano e o início do próximo e com os programas exaustivos que as máquinas de endurance necessitam para se prepararem para as corridas, espera-se que os LMDh estejam prontos no final do ano de 2022, altura pela qual o IMSA quer fazer então uma corrida-ensaio para que as marcas tenham referências antes da competição começar “a doer”.

“Por causa da solução técnica encontrada com o ACO e o WEC, com convergência, e das oportunidades de dar a oportunidade para que toda a gente nos LMDh esteja totalmente pronta quando 2023 chegar, pensámos na possibilidade de fazer uma corrida, se estiverem preparados, antes das 24h de Daytona”, disse o presidente da IMSA, John Doonan, à RACER.

“Sabemos que os LMDh quando chegarem à Daytona terão feito quantidades significativas de testes, tanto privados como em testes sancionados por nós, para que possamos fazer homologações e caracterizações adequadas de ambas as plataformas, além de investirem muito trabalho para se prepararem para esta nova era, com motores híbridos.“

“Também queremos ter a certeza de que se os nossos parceiros (marcas) encontrarem valor no que seria essencialmente uma corrida de aquecimento para se prepararem para o Rolex 24. Faremos as devidas diligências e analisaremos essa possibilidade. Cabe ao IMSA assegurar-se que, quando todos eles virem a bandeira verde pela primeira vez juntos, que cada LMDh teve tempo suficiente para se certificar de que estão totalmente preparados”.