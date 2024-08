Hyundai: Presença no WEC não implica o fim da participação no WRC

O presidente da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, abordou a especulação sobre a potencial entrada da empresa no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), afirmando que tal não significa necessariamente o fim do seu envolvimento no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Abiteboul confirmou o compromisso da Hyundai com o WRC, mas referiu que as decisões sobre projetos futuros, incluindo um possível carro para Le Mans, são tomadas por executivos de nível superior. Espera-se um anúncio oficial sobre a estratégia da Hyundai para os desportos motorizados, incluindo os seus planos para o WRC e o potencial WEC, a partir da sede da empresa em Seul, após as férias de verão.

Questionado sobre os planos para um carro de Le Mans, Abiteboul disse: “Não confirmei nada disso e isso faz parte do que pode – ou não – ser anunciado. Há muita especulação, temos estado a analisar diferentes opções. Uma coisa que posso, porque quero, confirmar é que podem contar connosco e com a equipa da Hyundai Motorsport no WRC no próximo ano. É o mais longe que posso ir. Quanto ao resto, lamento, mas é preciso esperar um pouco. Uma coisa que podemos fazer é ter vários programas ao mesmo tempo. De certeza que não significa necessariamente [o fim do WRC se for anunciado um programa para Le Mans]. As respostas virão a seu tempo”.

Abiteboul já tinha confirmado o compromisso com os ralis, numa altura em que foi questionado sobre a possibilidade de entrar na F1. O francês fechou a porta ao campeonato do mundo de monolugares, mas afirmou que a marca procurava outros desafios no mundo do motorsport.