Hyundai aposta na classe rainha da resistência através da marca Genesis

A Hyundai Motorsport vai expandir as suas atividades no automobilismo mundial com o lançamento de um programa de protótipos de resistência LMDh sob a sua marca de luxo Genesis, anunciaram hoje os coreanos.

A Genesis, a marca ‘premium’ do Hyundai Motor Group, anunciou oficialmente a sua entrada nas corridas de resistência com um programa LMDh (Le Mans Daytona h). Desta forma, a Hyundai Motorsport passa a participar na classe rainha das corridas de resistência mundial sob a bandeira da Genesis. Embora não tenham sido revelados pormenores específicos, como o parceiro de chassis escolhido ou o ano de estreia, o anúncio prepara o terreno para um programa mais alargado.

A entrada na LMDh alinha-se com a estratégia da Genesis para melhorar a sua imagem de alta desempenho e mostrar a tecnologia de ponta no desporto automóvel. A marca salientou que as corridas de resistência oferecem uma plataforma ideal para demonstrar as suas inovações e capacidades de desempenho, apoiando simultaneamente o desenvolvimento de futuras tecnologias de mobilidade para automóveis de estrada.

“A Genesis orgulha-se de anunciar a sua ambiciosa entrada no mundo das corridas de resistência através do programa LMDh”, lê-se no comunicado oficial da marca. “A Genesis explora ativamente programas para reforçar a sua imagem de alto desempenho e, após uma avaliação minuciosa de várias opções, os LMDh surgiram como a escolha mais estratégica para nós neste momento. Analisámos cuidadosamente o LMDh e descobrimos ser um ajuste natural para as nossas ambições de desporto motorizado e uma plataforma valiosa para impulsionar o desenvolvimento de futuras tecnologias de mobilidade para carros de estrada. As corridas de resistência representam uma oportunidade única para mostrar a tecnologia de ponta da Genesis, a sua filosofia de ‘design’ e o seu carácter orientado para a desempenho numa arena altamente competitiva. Este projeto faz parte da nossa visão mais alargada para o futuro da mobilidade.”

A Hyundai Motorsport, conhecida pelos seus êxitos no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) da FIA e nas corridas de carros de turismo TCR, provou o seu pedigree no desporto automóvel. Com dois títulos de construtores do WRC e numerosas vitórias no TCR, a Hyundai não é estranha às corridas de competição. A sua experiência em corridas de resistência inclui vitórias de classe nas 24 Horas de Nürburgring, com vitórias de 2020 a 2023, apoiando ainda mais a sua transição para a categoria LMDh.