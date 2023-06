Horários de Transmissão das 24 Horas de Le Mans no Eurosport | AutoSport

Esta semana o Eurosport emite as 24 Horas de Le Mans, a mais icónica prova de resistência do mundo. Os melhores pilotos e equipas lutam pela vitória numa batalha onde a noção de resistência perdeu terreno para a velocidade. São, verdadeiramente, 24 horas ‘prego a fundo’. As marcas mais conceituadas de automóveis competem pela glória no histórico Circuito de la Sarthe, em Le Mans, França, onde uma volta ultrapassa os 13,6 km e as médias rondam os 250 km/h, ‘brincando’ para lá dos 350 km/h nas zonas mais velozes da pista.

Le Mans está de parabéns. Em 2023, celebra 100 anos de história e os espetadores não vão querer perder a ‘Corrida Centenária’. A primeira edição da icónica corrida realizou-se entre 26 e 27 de maio de 1023, com 33 carros. Ao longo das décadas sobreviveu à II Guerra Mundial, a momentos trágicos e, mais recentemente, à pandemia global de Covid-19. Le Mans é uma das corridas mais populares do mundo do desporto motorizado e vai poder seguir tudo em direto no Eurosport.

A 91.ª edição de Le Mans terá a presença de 62 carros e 186 pilotos. Dois desses pilotos são portugueses e as expectativas são elevadas. António Félix da Costa compete na categoria de principal de Le Mans e do Mundial de Resistência com um Porsche. Depois de já ter vencido o campeonato do mundo e a corrida francesa na classe de LMP2 no passado, o piloto luso dá o salto para os Hypercars, ao volante de um Porsche 963 da Hertz Team JOTA. Já Filipe Albuquerque corre novamente na categoria LMP2. Será a 10.ª participação do português da United Sports em Le Mans, numa prova que até já venceu em 2020.

Destaque ainda para a presença do piloto luso-angolano Rui Andrade em LMP2 com a TEAM WRT e ainda para a equipa portuguesa Algarve Pro Racing com os pilotos George Kutz, James Allen e Colin Braun.

Apesar de se disputarem em França, as 24 Horas de Le Mans têm sido dominadas sobretudo pelos alemães, com a Porsche à cabeça com 19 triunfos, seguida da Audi com 13. Em terceiro fica a Ferrari com 9 vitórias. Contudo, é a Toyota que tem esmagado a concorrência mais recentemente, tendo vencido as 5 últimas corridas.

O Eurosport dará total cobertura ao evento em Le Mans, a partir do dia 7 de junho, emitindo treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida. O canal conta ainda com programas extra onde é feita a análise da ação pelos melhores especialistas como Tom Kristensen, antigo piloto vencedor de 9 edições de Le Mans.

A edição centenária de Le Mans a não perder no Eurosport com a narração de Vítor Sousa e Miguel Roriz e comentários de Ricardo Grilo e Nuno Filipe Pereira.

Horários de Transmissão das 24 Horas de Le Mans

Quinta-Feira, 8 De Junho

Hyperpole – Eurosport 2 – 18:45h

Treinos Livres 4.ª Sessão – Eurosport 1 – 20:45h

Sexta-Feira, 9 De Junho

100 Anos De Le Mans – Eurosport 1 – 21:00h

Sábado, 10 De Junho

Warm Up – Eurosport 2 – 10:45h

Pré-Corrida – Eurosport 2 – 14:00h

Le Mans 2023

Sábado, 10 De Junho – Eurosport 2 – 14:145h – 16:30h

Sábado, 10 De Junho – Eurosport 1 – 14:305h – 24:00h

Domingo, 11 De Junho – Eurosport 1 – 00:00h – 13:00h

Domingo, 11 De Junho – Eurosport 2 – 13:00h – 16:00h

FOTO Getty Images