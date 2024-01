Honda dá prioridade ao projeto na Fórmula 1, mas continua a avaliar WEC | AutoSport

O compromisso da Honda com a Fórmula 1 é prioritário, numa altura em que caminham para a entrada dos novos regulamentos em 2026, que abrirá portas à nova parceria com a Aston Martin, equipa que vão fornecer as suas unidades motrizes, por isso, um possível programa no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com a Acura está ainda em avaliação.

Em maio de 2023, foi anunciado o acordo de fornecimento das unidades motrizes de próxima geração da Honda à Aston Martin, abrindo um novo capítulo na Fórmula 1 para as duas estruturas. A Aston Martin deixará de ser equipa cliente da Mercedes e passará a ser, ao que parece, a única estrutura fornecida pelo fabricante japonês, sendo mais um passo no plano dos responsáveis da equipa de Silverstone em discutir títulos na Fórmula 1. Enquanto a Aston Martin já trabalha na sua própria caixa de velocidades que estará na traseira do monolugar britânico em 2026, os novos regulamentos técnicos serão introduzidos dentro de dois anos, o que implica uma renovação do chassis e da unidade motriz. Por isso, as duas estruturas já criaram grupos de trabalhos a pensar nas duas áreas.

Filipe Albuquerque, piloto da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, que compete na categoria rainha do campeonato de resistência norte-americano regulado pela IMSA, aos comandos do Acura ARX-06, salientou que aguardava que a Honda percebesse que tem uma máquina com potencial para vencer no WEC.

A Honda operou uma reestruturação nas suas divisões de competição e a HPD (Honda Performance Development) responsável pelo desenvolvimento dos projetos nos EUA passou a estar integrada na HRC (Honda Racing Corporation). O objetivo principal desta reestruturação é usar todo o conhecimento à disposição da Honda, para a marca enfrentar este regresso à F1 com a Aston Martin. A antiga HPD vai também ter um papel no desenvolvimento das novas unidades motrizes para 2026, estando na base do programa de resistência da Acura no campeonato IMSA. O que poderia ser uma via mais facilitada para a entrada no WEC, não deverá acontecer para já.

“Agora estamos na Fórmula 1, por isso temos de ter a certeza de que estamos a cuidar disso. Veremos. Tudo isso está a ser avaliado”, disse David Salters, responsável da Honda Performance Development nos EUA, sobre um possível programa no WEC, em declarações ao Sportscar365. Salters referiu ainda que a “primeira responsabilidade é a América do Norte, para a American Honda e a Acura, mas depois abrem-se mais possibilidades. Alguns dos nossos homens e mulheres muito talentosos podem ajudar nalgumas coisas da F1, se necessário. Estamos a fazer um pouco de tudo agora. Poderá haver mais algumas. Veremos. Essa é outra oportunidade”.

Sem fechar a porta à possibilidade de participar num programa no WEC, o responsável da HPD afirmou esse tema é “constantemente questionado e discutido”, mas trata-se de uma decisão que apenas a Honda poderá tomar, uma vez que é uma competição mundial, dizendo ainda que “tudo é avaliado constantemente”.

Foto: Jake Galstad