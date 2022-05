Henrique Chaves pronto para a estreia no WEC: “lutar por um lugar no pódio” | AutoSport

Henrique Chaves estreia-se no próximo fim-de-semana no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), que será apadrinhada pelo sumptuoso circuito de Spa-Francorchamps, onde se disputa a segunda ronda da temporada deste ano.

O jovem de Torres Vedras tem este ano um programa intenso, uma vez que disputa o European Le Mans Series, o GT World Challenge Europe Endurance Cup, tendo agora sido convidado pela TF Sport para tomar parte na restante época do mais importante campeonato de resistência do planeta o que inclui as clássicas 24 Horas de Le Mans, em junho. Henrique Chaves dividirá os comandos do Aston Martin Vantage AMR número 33 com Marco Sorenson e Ben Keating inscrito na classe LM GTE Am, um trio que promete ser rápido e consistente.

Com um novo ambiente pela frente, o português está entusiasmado com a sua estreia no WEC. “É fantástico poder estar presente nesta competição, a mais importante do planeta no que diz respeito a corridas de resistência. Estou muito orgulhoso pelo convite e agradecido à TF Sport por ter decidido apostar em mim. Terei novos companheiros, a equipa já conheço, e estou seguro de que com o Ben e o Marco poderemos ser competitivos e podê-los-ei ajudar a lutar pelo título deste ano”, frisou Henrique Chaves.

Em Spa-Francorchamps, o piloto de Torres Vedras prevê algumas contrariedades que terão de ser ultrapassadas, mas está confiante de que poderá, juntamente com os seus colegas de equipa, lutar pelos lugares do pódio. “Já fiz uma corrida aos comandos do Aston Martin da classe GTE, mas sinto que ainda tenho muito para aprender no que diz respeito ao carro. Para além disso, vou ter de conhecer os pneus Michelin, que serão uma novidade para mim. Por outro lado, temos lastro de sucesso, que foi introduzido este ano, o que nos garante mais vinte quilogramas que a maioria do plantel. No entanto, vamos trabalhar desde a primeira sessão de treinos-livres para encontrar as melhores soluções para que sejamos competitivos e possamos lutar por um lugar no pódio. É também uma forma de nos prepararmos para Le Mans que está ao virar da esquina”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 6 Horas de Spa-Francorchamps terá o seu início na sexta-feira com as sessões de treinos-livres, realizando-se a qualificação no sábado, a partir das 18h20. A corrida terá luz verde às 13h00.