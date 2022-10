Henrique Chaves: “Focado nos GT, mas aberto a novas oportunidades” (Áudio) | AutoSport

Henrique Chaves é mais um nome incontornável do desporto motorizado nacional. De jovem promessa a certeza, Chaves tem-se evidenciado no mundo dos GT, onde tem conquistado títulos e vitórias a um ritmo digno de nota. Este ano, Chaves assumiu um calendário extenso, com a participação no ALMS, ELMS, GTWC e WEC. Muitas provas, com muitos bons momentos (e a alguns menos positivos). Chaves falou ao AutoSport antes da corrida de Portimão e fez o balanço da época que ainda não terminou, pois falta ainda a última corrida do ano do WEC, no Bahrein: