Henrique Chaves: “Este ano fiz vinte corridas com três carros distintos” | AutoSport

De promessa a certeza. Henrique Chaves afirmou-se definitivamente nas corridas de endurance, com uma época preenchida de corridas e bons resultados. O balanço é obviamente positivo.

Henrique Chaves fez uma retrospetiva do ano de 2022, provavelmente um dos melhores da sua carreira, pelas vitórias e pela sua afirmação como piloto. Foi um excelente ano, mas muito exigente, com muitas corridas feitas:

“Este ano fiz vinte corridas com três carros distintos – o Aston Martin Vantage GT3, o Aston Martin Vantage GTE e o McLaren 720S GT3 – tomando parte do Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, Campeonato do Mundo de Endurance no GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Foi uma temporada bastante longa e exigente. Nao so pelo número de corridas e pelas várias viagens, mas também pela constante adaptação aos diferentes carros e algumas pistas novas. Algo também muito importante e diferente foi a adaptação aos diversos pneus e compostos que tive de usar este ano, entre Michelin, Pirelli e Goodyear.

Houve inúmeros desafios, mas tendo por trás de mim equipas super-competentes ajuda nesta gestão toda, mas houve muito trabalho que tive de desempenhar antes e durante cada um dos fins-de-semana de corridas.

Desafiado a escolher o melhor momento, a resposta não surpreendeu:

“O momento alto foi sem dúvida a vitória nas 24 Horas de Le Mans na classe GTE Am na minha estreia na prova. Foi uma corrida isenta de erros, pois só assim foi possível dado a falta de andamento que tínhamos relativamente aos nossos adversários devido ao BoP. Faço um balanço extremamente positivo. Tivemos algumas vitórias pelo caminho e um ritmo sempre rápido e consistente relativamente aos nossos adversários mais fortes. Foi um ano de afirmação que espero dar continuidade no futuro.”

Os planos para 2023 ainda não estão completamente definidos mas o ALMS está garantido:

“Os planos para já passam pelo regresso às Asian Le Mans Series, que começa já a 11 de Fevereiro, depois do convite da TF Sport para continuar a fazer equipa com o Jonny Adam e o John Hartshorne. A restante da época está ainda em aberto. Tivemos uma temporada muito positiva em que pude evidenciar o meu potencial o que me permite ter algumas opções em cima da mesa. Estamos a analisá-las e vamos decidir nas próximas semanas!”