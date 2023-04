Henrique Chaves: 24 Horas de Le Mans 2024 é “objetivo a longo prazo” (aúdio) | AutoSport

Desta vez do lado de fora, Henrique Chaves marcou presença no paddock do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA no Autódromo Internacional do Algarve para visitar a TF Sport, equipa com que competiu em 2022 e ajudou a vencer o campeonato. O piloto luso falou por breves instantes com o AutoSport para dar conta do estado da preparação para a nova temporada no GT World Challenge Europe e pediu mais atenção por parte das entidades lusas, principalmente de potenciais patrocinadores, para os pilotos nacionais no endurance mundial, dando inclusivamente a ideia de juntar uma tripulação completamente portuguesa para Le Mans.

(Com Fábio Mendes em Portimão)