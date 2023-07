Guilherme Oliveira: “Estou muito contente por regressar ao WEC e à Project 1 – AO” | AutoSport

Guilherme Oliveira está de regresso ao WEC, para competir nas 6h de Monza. Depois de uma estreia brilhante em Portimão, com a Project 1 – AO, a equipa recorreu ao jovem talento para fazer face a novas sobreposição entre o WEC e o IMSA, que obriga a nova mudança no alinhamento do Porsche.

Em abril, no Autódromo Internacional do Algarve, Guilherme Oliveira atingiu mais um marco histórico no automobilismo português ao tornar-se o mais jovem piloto nacional a competir no WEC, o Campeonato do Mundo de Endurance – e o sétimo mais jovem de sempre na competição mundial da FIA.

Agora, o piloto de Vila Nova de Gaia regressa ao Porsche 911 RSR da alemã Project 1 – AO, para competir nas 6 Horas de Monza, tendo ao seu lado o experiente italiano Matteo Cairoli e o dominicano Efrin Castro. Um trio de pilotos que vai tentar repetir a excelente performance da Project 1 – AO na ronda de Portimão, onde a equipa alemã chegou a estar nas posições do pódio na categoria LMGTE Am, antes de um drive through ter originado o 6.º lugar final.

Estou muito contente por regressar ao WEC e à Project 1 – AO”, referiu Guilherme Oliveira, que, com 18 anos, é o piloto mais jovem na grelha da LMGTE Am. “Tenho excelentes recordações de Monza, foi nesta pista que obtive a minha primeira vitória na ELMS com o LMP3. Além disso, agora tenho outro conhecimento do Porsche, da equipa e do Matteo (Cairoli), que é uma excelente referência, pois tem muita experiência com o carro. As corridas de resistência são sempre um enorme desafio, onde tudo pode acontecer, sobretudo quando estamos a competir entre a elite do Mundial. Mas acredito que temos uma boa mistura de experiência, rapidez e consistência, para darmos um bom resultado à equipa. Obrigado à Project 1 e à AO Racing pela confiança”, afirmou o jovem piloto português, que foi vice-campeão da ELMS em 2022.

Quinta prova do Campeonato do Mundo de Endurance, as 6 Horas de Monza começam com os treinos livres, na próxima sexta-feira (7 de julho). A sessão de qualificação está marcada para as 13h40 de sábado (hora de Portugal) e a corrida terá início às 11h30 de domingo. O Porsche de Guilherme Oliveira, Matteo Cairoli e Efrin Castro terá o número 56 nas portas.