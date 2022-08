GT / WEC: WRT termina pareceria com a Audi | AutoSport

Ao longo dos anos a WRT passou a ser sinónimo de Audi. A equipa belga tinha uma parceria de 13 anos com a marca alemã, uma caminhada recheada de sucessos. Mas no final desta época, a caminhada termina.

A equipa anunciou o fim da parceria com a marca de Ingolstadt, iniciando um novo capítulo nos GT e no campeonato do mundo de endurance. A WRT e a Audi venceram grandes provas do panorma dos GT, como as 24 H de Spa, 24h de Nürburgring , 12h de Bathurst, 24h do Dubai, as 10h de Suzuka, com títulos no FIA GT World Cup e no Blancpain Endurance e Sprint series, entre outros. Além disso, trabalhou com a marca nos TCR e no DTM, tendo iniciado também um programa LMP2 recentemente, no que se esperava ser a porta de entrada da Audi para o WEC. No primeiro ano em LMP2, a equipa “limpou” tudo, tendo conquistado o título no WEC, no ELMS, vencendo também as 24h de Le Mans. Terá sido talvez o passo atrás da Audi em relação ao seu regresso às corridas de endurance que levou à separação.

Os rumores indicam que a WRT poderá estar a preparar-se para receber outra marca alemã, a BMW, que recentemente anunciou um segundo programa de endurance, paralelo ao do IMSA, com a marca bávara a juntar-se ao WEC em 2024. Termina assim uma parceria de muito sucesso, com 13 anos e muitas vitórias.