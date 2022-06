GP Azerbaijão F1, Lando Norris: “Poderia ter ultrapassado Daniel Ricciardo” | AutoSport

Lando Norris pareceu algo desagradado no radio, quando completava as últimas voltas do GP do Azerbaijão. O britânico questionou a opção da equipa em não deixar que lutasse com Daniel Ricciardo, mas no final pareceu conformado com a decisão, sem levantar problemas:

“Penso que é bastante simples”, disse ele citado pelo motorsport.com. “Houve uma volta mesmo antes de eu ir para as boxes em que o Daniel poderia ter-me ultrapassado, e não o fez. Penso que lhe foi dito apenas para defender o [Pierre] Gasly até eu entrar nas boxes, mas eu entrei na volta seguinte. Então houve uma volta em que ele ficou atrás de mim, e acho que a compensação por ele não me ultrapassar nessa altura foi eu não o ultrapassar no final. Poderia ter feito a ultrapassagem, e foi uma decisão difícil se realmente o devia fazer ou não. O meu ritmo nos pneus duros foi um pouco mais forte. Fui com o que decidimos como uma equipa e fiquei com isso. Ele teve apenas a sorte do pitstop em VSC , e no final saiu com os médios. Por isso, teria pensado que ele tinha um pouco mais de ritmo e poderia atacar Fernando muito melhor. Como equipa, penso que hoje fizemos apenas um bom trabalho, fizemos o que queríamos, que era terminar nos pontos”.