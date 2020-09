Goodyear regressa a Le Mans e prevê ritmo recorde

A Goodyear tem no seu seu palmarés 14 vitórias nas 24 Horas de Le Mans , mas neste ano do seu regresso à mítica prova quer aumentar essa lista. Esta será a primeira edição de Le Mans a contar com pneus Goodyear desde 2006, e poderá ser também a edição mais rápida da clássica francesa de resistência dos últimos tempos. Já todos sabemos, a 88ª edição das 24 horas de Le Mans foi transferida da sua data original de junho para 19-20 de setembro devido á pandemia da Covid-19, e com o tempo mais frio, Mike McGregor, Diretor do Programa de Resistência da Goodyear é de opinião que o ritmo será bem mais alto: “A temperatura ambiente e da pista deverão ser significativamente mais baixas do que em junho. Um ar mais frio significará maior eficiência, ao reduzir a resistência aerodinâmica e melhorar o rendimento do motor. Quanto aos pneus, foi dado um passo em frente em termos de ritmo durante esta temporada, por comparação com os tempos por volta de anos anteriores. Combinem-se estes fatores, e teremos a receita para um Le Mans recorde”.

Um dos desafios para os fabricantes de pneus em Le Mans é os regulamentos do WEC apenas permitirem três tipos de pneus para condições de piso seco durante toda a temporada. Isto significa que a Goodyear teve que desenvolver uma gama capaz de cobrir uma ampla gama de temperaturas de pista. Por exemplo, na última corrida, em Spa, um dia invulgarmente tropical na Bélgica levou a temperaturas de pista de 42° C. Na temporada anterior em Spa, a temperatura da pista era de apenas 7° C. Em Le Mans, a Goodyear espera centrar-se nas especificações macias “A”, ou nas mais recentes especificações médias “B”, com a média plus “C” sempre a mão, caso venha a verificar-se uma pouco provável onda de calor.

Mike McGregor acrescenta: “O nosso objetivo é proporcionar uma performance duradoura às nossas equipas, limitar o número de trocas de pneus e manter o pico de performance no stint, quando os níveis de combustível são baixos. Em Le Mans, trocamos de pneus depois do equivalente a mais de duas distâncias de uma corrida de Fórmula 1. Nesse momento, quando o carro tem pouca carga de combustível, o piloto necessita da máxima performance. Em Spa, os carros equipados com Goodyear foram os mais rápidos em pista nesta fase da corrida”.

Construir um banco de dados de conhecimento

O calendário comprimido deste ano significa que não houve tempo para o tradicional dia de testes de Le Mans, quinze dias antes da corrida. Ainda assim, os engenheiros têm estado a levar a cabo uma extensa pesquisa para o seu regresso à prova. Mike McGregor explica como os engenheiros constroem o seu conhecimento dos circuitos do WEC: “Visitamos os circuitos meses antes de cada corrida para analisar as superfícies. Os circuitos que foram reasfaltados recentemente, como Paul Ricard, possuem uma ‘superfície micro-rugosa’, mas os circuitos mais antigos, como Spa dispõem de um asfalto ‘macro-rugoso” muito mais aberto’.

“Voltamos sempre a analisar a superfície, para ver como evoluiu desde a nossa última visita. Le Mans é único, porque parte da pista é um circuito de corridas permanente, mas a maior parte da pista é via pública, e a superfície desgasta-se muito, ano após ano. À medida que a Goodyear vai crescendo nas corridas europeias, estamos a construir um vasto banco de dados de conhecimento para acrescentar aos dados que possuem os nossos colegas dos EUA para os circuitos norte-americanos”.

Embora a Goodyear esteja a planear o Le Mans mais rápido dos últimos anos, os seus engenheiros também se estão a preparar para as condições outonais, explica Mike McGregor: “Desde o nosso regresso, em agosto do ano passado, não tínhamos necessitado de utilizar o pneu para piso molhado da Goodyear até Spa, no mês passado. As nossas equipas descobriram que o pneu para piso molhado era muito duradouro, e o stint em piso molhado em Spa deu-nos muitos dados para calcular onde está o ponto de interseção entre o pneu intermédio, muito versátil, e o pneu para piso completamente molhado. Essa performance em Spa ajudou a a incrementar a nossa confiança antes de Le Mans”.