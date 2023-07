Goodyear celebra 125º aniversário em Monza | AutoSport

No próximo fim de semana, o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA ruma a Monza para a quinta ronda da temporada. A Goodyear celebrará o seu 125 aniversário no histórico circuito italiano com uma mudança de imagem muito especial, recuperando a primeira versão do seu logótipo Wingfoot, com os pneus dos LMP2 a exibir o logótipo histórico da marca.

Desde a sua fundação em 1898, a Goodyear Tire & Rubber Company tem desempenhado um papel fundamental na história do desporto motorizado, com o maior número de vitórias na Fórmula 1 e em Le Mans[1], além de ser o parceiro e patrocinador mais antigo na história da NASCAR. Saiba mais sobre a história da Goodyear com a nova série documental ”Goodyear: 125 anos em movimento”, que já pode ser vista no YouTube.

A Goodyear renovou recentemente o seu compromisso com as corridas de resistência a nível internacional, com a muito aguardada incorporação dos LMGT3 no WEC em 2024, em que será o fornecedor exclusivo de pneus da categoria. “Goodyear terá um aspecto um pouco diferente em Monza”

A marca habitual, que adorna o flanco do pneu, e a decoração em pista, serão substituídas, para o fim de semana de Monza, pelo primeiro logótipo Wingfoot da Goodyear, originalmente criado em 1898. A mudança faz parte de uma série de celebrações a levar acabo em todo o mundo, a propósito do 125 aniversário da Goodyear.

O circuito de Monza, também carregado de história, é o mais antigo do atual calendário do WEC, tendo-se ali realizado a primeira corrida em 1922. Em abril, a Goodyear submeteu-se a uma mudança de imagem similar para as Goodyear 400 da NASCAR, em Darlington Raceway. Na Europa, voltará a fazê-lo na NLS5 de Nürburgring, no mesmo dia de Monza, e na ronda de Donington Park do Campeonato Britânico de Turismos, em agosto.

O ícone do pé alado remonta aos tempos da mitologia grega. Mercúrio era o mensageiro dos deuses, e a sua imagem inspirou o cofundador da Goodyear, Frank Seiberling, que sugeriu que seria um emblema adequado para a empresa.

Hoje em dia, a versão moderna do Wingfoot é sinónimo de Goodyear, representando a forma como a marca impulsionou uma série de avanços tecnológicos, e continua a fazê-lo atualmente: “É seguro afirmar que a Goodyear terá um aspecto um pouco diferente em Monza”, afirma, entusiasmado, Ben Crawley, Diretor da Goodyear Motorsport EMEA. “As alterações nos flancos, e a presença da marca imagem em pista, tratarão ao circuito uma forte presença da história da Goodyear. Estamos imensamente orgulhosos do legado da Goodyear nos desportos motorizados, e isto é um reflexo do tempo passado ao mais alto nível do desporto. Todos os membros da família Goodyear contribuíram para o nosso êxito, e estou ansioso por ver o que o futuro nos reserva”.