Genesis realiza primeiro shakedown do GMR-001 LMDh rumo ao WEC 2026
A Genesis concluiu o primeiro shakedown do protótipo GMR-001 LMDh, que fará a sua estreia no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2026. Os pilotos de desenvolvimento da Genesis Magma Racing, André Lotterer e Pipo Derani, pilotaram o carro pela primeira vez em pista, depois de várias sessões no simulador para definir a base de afinação.
Primeira Amostra
Embora o local do teste inicial não tenha sido revelado, está confirmado que a fase principal de desenvolvimento decorrerá no Circuito Paul Ricard, em França. Para o diretor da equipa, Cyril Abiteboul, este momento é a materialização de meses de planeamento, marcando o início da integração entre design de chassis, desenvolvimento de motor e instalação da nova base em Le Castellet.
“Estamos numa altura em que parece que ultrapassamos marcos todos os dias, mas é exatamente isso que temos de fazer», afirmou Cyril Abiteboul, diretor da equipa Genesis Magma Racing. “Depois de planear e falar sobre estes momentos durante os últimos oito meses, é incrivelmente emocionante poder ver um carro acabado a funcionar exatamente como planeámos.”
Le Castellet será a base operacional
“Também estamos a iniciar o processo de mudança para as novas instalações da Genesis Magma Racing em Le Castellet. O início dos testes é o começo da união das diferentes vertentes de trabalho – o design e desenvolvimento do chassis, o design e desenvolvimento do motor, o equipamento da oficina e a formação da equipa.”
A Genesis vai construir três carros de desenvolvimento para cumprir um vasto programa de testes em vários circuitos europeus, dando continuidade ao trabalho iniciado com o primeiro “fire-up” do GMR-001 no mês anterior.
O chassis foi produzido pela ORECA, que continuará a prestar apoio técnico, enquanto os engenheiros da Genesis assumem a liderança do programa de testes. Segundo o diretor técnico FX Demaison, cada quilómetro percorrido em 2025 será decisivo para otimizar o protótipo, com a parceria ORECA–Genesis a permitir validações rápidas e eficazes.
🤩 Here it is. Born in our workshop. Engineered to perform. Meet GMR-001. 😈#ORECA #Genesis #GenesisMagma #Hypercar pic.twitter.com/DNdOhGCOTW
— ORECA (@Oreca) August 13, 2025
