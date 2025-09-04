Genesis inicia testes do seu Hipercarro GMR-001 para o WEC 2026

A Genesis Magma Racing, a divisão de luxo de alta performance da Hyundai Motorsport, deu um passo significativo rumo à sua estreia no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (FIA WEC) em 2026. No final de agosto, o piloto brasileiro Pipo Derani e o alemão André Lotterer concluíram, no circuito de Paul Ricard, em França, os primeiros testes abrangentes a bordo do hipercarro GMR-001. Durante cinco dias intensos, a dupla de pilotos completou mais de 500 voltas, marcando o início de uma extensa e crucial agenda de desenvolvimento para o novo protótipo LMDh.

Foco nos sistemas e feedback dos pilotos

A principal prioridade dos testes na pista francesa foi a calibração dos sistemas mecânicos e elétricos fundamentais do GMR-001. Os pilotos concentraram o seu feedback no comportamento do monolugar ao operar com diferentes configurações de software, que controlam a potência fornecida pelo potente motor V8 biturbo de 3,2 litros. Esta fase inicial permitiu aos engenheiros da Genesis Magma Racing uma estreita colaboração com a ORECA, fabricante do chassis, e, embora os sistemas continuassem a ser o foco principal, a equipa começou a trabalhar no equilíbrio do carro, avaliando o seu comportamento após cada ajuste.

O trabalho de testes e desenvolvimento com o GMR-001 prosseguirá nos próximos meses. As fases seguintes centrar-se-ão em garantir a fiabilidade do monolugar para percorrer a distância de uma corrida, maximizar o seu desempenho e confirmar a estrutura operacional da Genesis Magma Racing no circuito.

No total, os dois pilotos titulares do projeto completaram mais de 500 voltas ao longo do circuito, totalizando mais de 2.900 km durante os cinco dias de atividades. Este volume de trabalho inicial é vital para a recolha de dados e para o aperfeiçoamento contínuo do GMR-001.

Para além da estreia no WEC em 2026, o cronograma da Genesis prevê também a disputa do IMSA SportsCar Championship a partir da temporada de 2027 com o GMR-001. Até ao momento, apenas Pipo Derani e André Lotterer foram confirmados como pilotos do projeto, solidificando uma dupla experiente para este ambicioso programa.