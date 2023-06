Foto-Galeria: O Ambiente vivido fora da pista, em Le Mans | AutoSport

O espírito de Le Mans está intimamente ligado à atmosfera que se vive não apenas na pista mas também fora dela. No ano do centenário, 325 mil entusiastas estiveram presentes na corrida das corridas. No início da semana, começam a chegar superdesportivos decorados a rigor, autocaravanas, e até bicicletas com gente que vem de longe e que, anualmente, não falta à chamada, marcando presença neste verdadeiro local de culto.

As imagens que aqui deixamos, mostram algum do ambiente vivido durante o fim de semana em Le Mans.

FOTOS e TEXTO Nuno Branco