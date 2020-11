Fórmula E: Audi abandona para apostar em Le Mans e Dakar

É a primeira saída de peso na Fórmula E, depois de uma trajetória sempre a subir. A Audi vai mudar o seu plano para o automobilismo e irá sair do agora campeonato do mundo para apostar em Le Mans e no Dakar.

2021 será o último ano da equipa germânica no campeonato 100% elétrico. Embora a equipa de fábrica da Audi esteja de saída, a marca deverá ser representada no grid de 2021/22 pela Envision Virgin Racing (cliente da unidade motriz alemã), que completará a era Gen2 com o hardware fornecido pela Audi.

A saída da Audi encerrará um ciclo de quatro temporadas como equipa de fábrica, embora tenha estado presente desde o começo da Fórmula E em 2014.

Está saída deverá abrir uma vaga para outro fabricante e nomes como a Hyundai, Maserati, Ford, Mugen, GM e a futura marca 100% elétrica da Aston Martin, Lagonda, têm mantido uma vigilância atenta sobre o campeonato nos últimos anos.

A aposta no endurace surge sem surpresa, uma competição a que a marca de Ingolstadt está fortemente ligada, pelos sucesso do passado. A nova era dos Hipercarros e dos LMDh abre uma nova janela de oportunidades e a entrada da Audi no WEC seria motivo de regozijo para o ACO que veria assim o seu portfolio de marcas aumentar com mais um nome de peso, a juntar à Toyota e à Peugeot. A experiência acumulada no WEC e a relativa facilidade de montar um programa LMDh, numa plataforma cuja relação custo / benefício é interessante faz todo o sentido para a estrutura germânica, que deverá irá para a pista com o objetivo de conquistar Le Mans e Daytona.

Já a aposta no Dakar, a começar em 2022, aparece com alguma surpresa e será a estreia da marca no mais duro rali do mundo. O Dakar vira-se também para as energias alternativas e a Audi vê aqui uma plataforma interessante para testar novas soluções. O protótipo a ser usado deverá contar com motor elétrico, cuja energia será fornecida por um motor de combustão TFSI de alta eficiência.

Audi é o primeiro fabricante de automóveis a comprometer-se a desenvolver um conceito alternativo viável para o Rally Dakar. Em 2012, a Audi conquistou a primeira vitória de um carro de corrida híbrido nas 24 Horas de Le Mans.

A Audi continua fez uma mudança radical no seu programa de motorsport, mas aposta em dois conceitos interessantes e que deverão agradar aos fãs.