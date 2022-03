Fórmula E: António Félix da Costa pode estar a caminho da Porsche | AutoSport

António Félix da Costa já tinha dito ao AutoSport que 2022 seria um ano importante para a sua carreira. O piloto renovou no ano passado por um ano com a DS Techeetah, mas este é o ano das grandes decisões e a Porsche pode ser o destino.

A The Race adianta que António Félix da Costa poderá ser colega de Pascal Wehrlein na equipa de Fórmula E da Porsche em 2023. Mais ainda, decorrem conversações entre as duas partes para um acordo a longo prazo que englobaria a participação no projeto LMDh da Porsche.

Já não é a primeira vez que algumas equipas piscam o olho a Félix da Costa e o português chegou a ser falado para a Mercedes, quando a ida de Nyck de Vries para a Williams foi hipótese. Os rumores surgiram numa altura em que a DS Techeetah tentava resolver os problemas internos que levaram a atrasos nos pagamentos e a instabilidade, que foram resolvidos com uma reestruturação. Félix da Costa tornou-se num alvo mais apetecível e com um contrato de curta duração com a DS Techeetah neste momento, será um dos nomes mais referidos nos próximos tempos.

Félix da Costa, além de um dos melhores e mais respeitados pilotos da Fórmula E, é também um dos melhores pilotos de endurance da atualidade, com excelentes prestações no WEC em LMP2. O português nunca escondeu a vontade de lutar pela vitória em Le Mans, pelo que os planos para o futuro do piloto português deverão incluir sempre o endurance. Assim, não é de estranhar que, para além das conversas com a Porsche, haja também conversas com outras estruturas com projetos também aliciantes. Para já, nada está confirmado, mas parece óbvio que o próximo contrato de Félix da Costa irá definir a sua carreira a médio prazo.