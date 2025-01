Ford Confirma regresso ao Endurance com Protótipo LMDh em 2027

A Ford Motor Company anunciou oficialmente o seu regresso às competições de endurance no mais alto nível, confirmando a construção e participação com um protótipo LMDh no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC) a partir de 2027. O grande objetivo do construtor americano é disputar vitórias gerais, incluindo a lendária 24 Horas de Le Mans, reafirmando a sua histórica conexão com a competição.

O anúncio foi feito durante o evento ‘Season Launch’ da Ford Performance, onde foi confirmada a entrada de uma equipa de fábrica na categoria Hypercar do FIA WEC. Embora detalhes adicionais sobre o projeto ainda não tenham sido divulgados, a decisão marca um retorno significativo da Ford ao topo do automobilismo de endurance.

Este será o primeiro projeto oficial da Ford na classe principal de protótipos em Le Mans desde 1982, quando competiu com o C100 do Grupo C. Apesar disso, motores Ford estiveram presentes em diversos protótipos ao longo das décadas, impulsionando modelos icónicos como os da Riley & Scott e Panoz nas décadas de 1990 e 2000.

A história da Ford em Le Mans remonta à sua icónica série de vitórias entre 1966 e 1969 com o lendário GT40, uma conquista que solidificou o construtor americano como um dos mais bem-sucedidos da competição. Mais recentemente, a Ford voltou ao topo do pódio na GTE-Pro em 2016, com o Ford GT, num programa que durou quatro anos tanto no FIA WEC quanto no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Atualmente, a Ford participa das competições de Gran Turismo com o Mustang GT3, que recentemente venceu a classe GTD Pro nas 24 Horas de Daytona. No entanto, a transição para os protótipos Hypercar em 2027 sinaliza uma nova era para a marca no endurance, buscando recuperar o brilho das suas históricas conquistas.

Com a confirmação da sua participação na categoria Hypercar, a Ford se junta a um grid competitivo que inclui algumas das maiores fabricantes do mundo. A expectativa é que, nos próximos meses, mais detalhes sobre o desenvolvimento do protótipo LMDh e a estrutura da equipa sejam revelados, preparando o terreno para um retorno triunfal a Le Mans e ao endurance mundial.