Ford avalia regresso aos protótipos e tem ‘olhos’ na IMSA! E no WEC?

Como se sabe, a Ford tem um grande hiistórico nos protótipos, com o GT40, ma décadas de 1960 venceu as 24 Horas de Le Mans quatro vezes consecutivas (1966-1969) na tal fase das lutas Ford-Ferrari, com o Ford C100 (1981) focou-se nas corridas de endurance europeias. Depois com o Mustang GTP (1981) e Ford Probe GTP (1985), que foram os primeiros a adotar fibra de carbono em chassis de protótipos, mais tarde os motores Ford V8, usados com sucesso nas décadas de 1990 e 2000, em diversas categorias.

A Ford está a avaliar o regresso às corridas de protótipos (GTP/Hypercar). Depois do lançamento do Mustang GT3, a Ford explora ativamente a formação de outro projeto, agora para os regulamentos LMDh.

Para que se perceba melhor como olham as marcas para o Mundial de Ralis hoje em dia, neste caso da Ford não é a falta de dinheiro para investir no desporto automóvel, mas sim a falta de retorno que dá hoje em dia o WRC, e que leva os construtores a olhar para alternativas, até quando já vivem por dentro o WRC. Se calhar, é mesmo por viverem por dentro que olham para outros lados, recentemente foi o Dakar, agora a IMSA…

