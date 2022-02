Filipe Albuquerque: Um fim de semana, duas competições | AutoSport

Filipe Albuquerque está em Sebring com a Wayne Taylor Racing a preparar as 12h de Sebring, a segunda prova do IMSA. Depois do segundo lugar em Daytona, a equipa do português afina a máquina para a segunda clássica do ano.

Num terreno que habitualmente sorri aos Cadillac, a WTR procura encontrar a afinação certa para que Albuquerque possa finalmente trazer a taça de primeiro classificado. Para já o trabalho corre de feição:

“As sensações nestes dias de testes são muito boas. Nunca sabemos o andamento dos outros, mas a pista está muito boa, pois houve testes de GT’s nos últimos dias e por isso a pista está com uma aderência inacreditável e no primeiro dia de testes estamos já próximos dos tempos de qualificação, o que é incrível. Os ressaltos de Sebring têm-nos dificultado a vida, mas vamos ter de esperar para ver o que acontece este ano e como a pista evolui. O regresso do WEC a Sebring vai–nos ajudar pois vamos ter muita borracha na pista.”

Com o WEC a fazer o regresso à pista americana, Albuquerque vai ter trabalho a dobrar, competindo no WEC e no IMSA no mesmo fim de semana. Mais um desafio para o piloto de Coimbra: “Vou fazer as duas corridas do fim de semana. Na sexta-feira faço o WEC com a United, vou dormir oito horas, troco de fato e faço o IMSA com a WTR. Tenho a noção que vai ser um desafio, estou a preparar-me bem fisicamente, mas já foi feito antes por isso acredito que consigo fazer o trabalho. Adapto-me bem às trocas de carros, mas claro que andar na mesma pista com dois carros diferentes vai ser um desafio, no entanto há outros pilotos que vão fazer o mesmo. Espero estar ao meu melhor nos dois lados, mas vou ter de esperar, até porque os LMP2 este ano vão ser ainda mais lentos que o ano passado, portanto ainda estou para ver as diferenças e ver como corre.

Com tanto trabalho pela frente e sendo Albuquerque uma peça fundamental no trabalho de afinação das suas máquinas perguntamos se esse aspeto não iria ficar comprometido com um fim de semana mais intenso: “O trabalho na United tem sido feito de forma a ouvir cada vez mais os mais novos, neste caso o Phil Hanson, que está a andar muito bem, tem cada vez mais experiência e acreditamos cada vez mais no seu trabalho e no seu feedback. Vou ter de ver qual é o meu feeling e como me adapto aos dois carros, mas desta situação até podem vir coisas positivas, como experimentar linhas diferentes com carros diferentes e tentar trazer as coisas boas de um carro para o outro e tentar ser mais rápido. E depois há sempre partilha de ideias entre os pilotos de cada carro. Vou deixar evoluir e ainda temos o Prólogo antes da corrida. Agora tenho dois testes com o DPi e depois vamos ter o Prólogo no WEC que me vai permitir identificar as diferenças.”