Filipe Albuquerque sobre Le Mans: “Foi das vitórias mais emocionais”

Filipe Albquerque está de regresso a Portugal depois de vencer as 24h de Le Mans na categoria LMP2, prova a contar para o Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). Hoje, esteve presente no programa da TVI Dia de Cristina e descobriu um pouco o véu sobre a vitória numa das mais históricas corridas do desporto motorizado.

“Foi das vitórias mais emocionais, principalmente por ser as 24h de Le Mans. Foi muito desgastante, mas fiquei muito feliz”, disse Albuquerque.

“O objetivo de vida e o sonho do meu pai [que faleceu à cerca de um mês] é que eu fosse feliz a fazer o que goste e o facto de ter chegado tão longe, ser piloto profissional e já ter ganho grandes corridas deu-lhe um enorme prazer de ver. Ganhámos juntos Le Mans”, acrescentou Albuquerque.