Filipe Albuquerque regressa às 24 Horas de Le Mans com a Cadillac
Piloto português integra novamente a equipa Wayne Taylor Racing
Esta confirmado o regresso de Filipe Albuquerque às 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais prestigiadas do automobilismo mundial, que decorrem entre 10 e 15 de junho no lendário circuito francês.
O piloto de Coimbra voltará a competir na categoria Hypercar, ao volante do Cadillac V-Series.R número 101 da Wayne Taylor Racing, partilhando a condução com os norte-americanos Ricky e Jordan Taylor.
O objetivo é ambicioso: lutar pela vitória absoluta numa edição que promete elevada competitividade. Após o triunfo alcançado na categoria LMP2, Albuquerque reforça agora a aposta da Cadillac em alcançar o sucesso na classe principal, consolidando também o seu estatuto como um dos pilotos mais experientes e consistentes do endurance mundial.
“Regressar a Le Mans é sempre especial, mas fazê-lo na categoria principal e com a Cadillac é um desafio extra que dá motivação acrescida”, afirmou o piloto. “Sabemos que a concorrência é forte, mas estamos confiantes no potencial do carro e da equipa.”
Com vitórias nas 24 Horas de Le Mans e de Daytona, Filipe Albuquerque volta a representar Portugal na mítica prova francesa, coincidindo novamente com o seu aniversário, que celebra a 13 de junho — já em plena competição.
