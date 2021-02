Filipe Albuquerque: “Quero um carro que me permita vencer em Le Mans”

O futuro de Filipe Albuquerque, seja nos Hipercarros ou nos LMDh, permanece em segredo mas podemos sentir que há coisas boas a caminho:

“Não há datas nem nada definido. Ainda há marcas a decidir projetos, por isso está tudo em aberto. A única certeza é que vou querer um carro para ganhar em Le Mans à geral. Claro que quero ter um carro competitivo para ganhar Daytona e Sebring, mas acima de tudo um carro que me permita vencer em Le Mans. Nunca escondi isso e é um objetivo que tenho.”

Filipe Albuquerque… Um dos melhores pilotos do mundo de endurance, campeão da Europa e do Mundo de resistência, vencedor em Le Mans em LMP2, em Daytona à geral por duas vezes e Comendador da Ordem do Mérito. Um currículo incrível que deverá continuar a ser preenchido este ano. A primeira amostra deixou-nos com água na boca e ainda há mais a chegar.