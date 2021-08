Filipe Albuquerque quer segunda vitória consecutiva em Le Mans | AutoSport

Filipe Albuquerque já está em França onde irá disputar as emblemáticas 24h de Le Mans no próximo fim-de-semana de 21 e 22 de Agosto. Ao volante do Oreca da United Autosports, o piloto português espera repetir o feito do ano passado e subir, pelo segundo ano consecutivo, ao lugar mais alto do pódio entre os LMP2 naquela que é considerada uma das provas mais duras e exigentes do automobilismo mundial.



Filipe que venceu este ano as duas jornadas que disputou do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) enfrenta o desafio do ano com motivação e determinação acrescidas: “Estamos num excelente momento no WEC, com duas vitórias. Para além disso, a vitória em Le Mans o ano passado coloca-nos numa boa posição para repetir o feito. Queremos muito ganhar, mas também sabemos das dificuldades que vamos ter de enfrentar: mais carros, mais concorrência e factores externos que não podemos controlar. Mas são todas estas dificuldades que tornam esta prova ainda mais interessante a todos os níveis”, começou por explicar.



A dividir a condução do Oreca #22 com Phil Hanson e Fabio Scherer, Filipe está ciente que tem consigo uma excelente equipa: “Os meus colegas são muito bons. O Fabio é um estreante, mas tem evoluído muito bem e estou certo que se vai adaptar a Le Mans facilmente. O pré-teste vai permitir-lhe conhecer o traçado, ao mesmo tempo que vamos avaliar o carro com as novas configurações de Le Mans. Há todo um processo a fazer nos próximos dias. Com o profissionalismo de todos, vai tudo correr bem”, continuou.



“Não tenho dúvida que somos o trio mais competitivo. Mas, numa prova como esta, a competitividade dos pilotos não é suficiente, a fiabilidade da máquina e evitar incidentes próprios deste tipo de corrida são factores principais. É sem dúvida a corrida mais importante do ano e por isso temos de fazer tudo muito bem feito e assegurar que a vitória se repete. É nisso que estamos focados”, rematou Filipe Albuquerque.



O programa das 24h de Le Mans será longo. Começa este Domingo, 15 de Agosto, com o pré teste. Depois, na quarta-feira, dia 18 terão lugar as sessões de treinos livres e na quinta a qualificação. A corrida arranca no sábado pelas 15h e terá transmissão em directo no Eurosport.