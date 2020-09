Filipe Albuquerque: “Não tenho palavras, foram as 24 horas mais longas da minha vida”

O sonho tornado realidade! Foi na sétima participação nas 24h de Le Mans que Filipe Albuquerque conseguiu subir ao lugar mais do pódio entre os LMP2. Um feito histórico para o piloto de Coimbra que aos 35 anos consegue vencer a ‘grande maratona’ e consolidar ainda mais a primeira posição nas contas da Taça do Mundo FIA de Resistência que terá a última jornada a 14 de Novembro no Bahrein.

Portugal está de Parabéns e Filipe Albuquerque consegue, num ano particularmente difícil, aquilo que sonha há muitos anos: “Estou tão feliz que não tenho palavras para descrever esta sensação única. Foram as 24 horas mais longas da minha vida e os últimos minutos de corrida foram de loucos. Os nervos estavam à flor da pele, um sofrimento enorme. Tínhamos feito 24 horas de sprint, o andamento foi alucinante. E faltava tão pouco para acabar com o enguiço de seis anos sem conseguir vencer. E de repente a bandeira xadrez e o sonho de uma vida realizado. Que loucura!”, começou por explicar o piloto português.

Este brilhante resultado permite ao piloto português praticamente assegurar o título na Taça do Mundo FIA de Resistência. Apesar de pontualmente esse feito estar assegurado, há um detalhe que tem de ser cumprido: “Pontualmente já o conseguimos, mas regulamentarmente precisamos de alinhar na última corrida no Bahrein. Por isso, para já, podemos festejar a vitória em Le Mans, o resto virá a seu tempo. A equipa fez um trabalho extraordinário, nós pilotos demos sempre o nosso melhor e não tenho dúvida que somos justos vencedores. Esta vitória é fruto de muito trabalho, muito empenho e muita garra! Estamos todos de Parabéns. Um obrigado especial a todos aqueles que têm acompanhado o meu percurso e que nunca deixaram de acreditar nele”, concluiu Filipe Albuquerque.

De salientar que para além de comandar a Taça do Mundo FIA de Resistência, Filipe também lidera o European Le Mans Series.