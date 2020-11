Filipe Albuquerque mostrou troféu de Campeão do Mundo

Filipe Albuquerque chegou hoje a Lisboa depois de no passado sábado ter-se sagrado Campeão do Mundo de Resistência LMP2. Com o troféu na mão e a alegria no rosto de um ano memorável, Filipe não escondeu que sonhava com este dia.

“Chegar a Portugal tem um sabor muito especial. É o sentimento de dever cumprido e missão concluída. Não poderia ter pedido melhor ano em termos desportivos. Um título mundial, um título europeu e a vitória nas 24h de Le Mans, é o sonho de qualquer piloto. Parece que foi um ano fácil, mas não foi. As vitórias foram suadas, as provas realizaram-se em condições muito especiais devido à pandemia e foi tudo diferente do habitual. Mas o importante são os resultados finais e esses foram excelentes. Obrigado a todos pelo apoio e pelas mensagens de carinho que tenho vindo a receber. Espero para o ano continuar a trazer estes resultados para Portugal”, disse o piloto de Coimbra.