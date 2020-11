Filipe Albuquerque homenageado com Prémio Excelência

Logo após sagrar-se Campeão do Mundo de Resistência LMP2 ontem no Bahrein, Filipe Albuquerque foi homenageado pelo organizador do Campeonato com o ‘Prémio Excelência’, pela forma ímpar como marcou presença na época 2019-2020 do Campeonato.

O Prémio foi-lhe entregue pelas mão do Dr. Wolfang Ulrich, antigo ‘patrão’ de Filipe Albuquerque: “É uma grande homenagem e demonstra que o trabalho que fiz ao longo do ano foi reconhecido por todos. Estou muito feliz. E receber este troféu das mãos do Dr. Ulrich tem um sabor ainda mais especial. Não há palavras para descrever todas estas sensações e sentimentos que vão dentro de mim. Só tenho uma palavra: obrigado”, disse o piloto português.