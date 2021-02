Filipe Albuquerque: “Desde a Corrida dos Campeões encontrei a mentalidade ideal”

Este novo desafio no IMSA não mudou a abordagem de Albuquerque. Sabendo que iria encontrar uma realidade diferente, não se atemorizou e usou o “truque” que tem usado desde a Corrida dos Campeões, prova onde o piloto encontrou a mentalidade certa para enfrentar os desafios da competição:

“Sou muito fiel a mim próprio e creio que desde a Corrida dos Campeões encontrei a mentalidade ideal para encarar as corridas. Lembro-me perfeitamente no primeiro dia da Corrida dos Campeões de me querer mostrar contra as grandes vedetas do mundo do desporto motorizado e as coisas correram super mal. No dia a seguir a mentalidade era completamente diferente e passei a querer fazer apenas o meu melhor, divertir-me, ser feliz e ver onde me situo e com essa mentalidade ganhei. Nesse dia estava imparável. Lembro-me da única vez que perdi contra o Loeb, na final à melhor de três, sabia exatamente porque tinha perdido. Porque o carro patinou à saída de uma curva e ele ganhou-me por dois centésimos. Sabia onde tinha perdido o tempo estava muito confiante, sem pensar em ganhar ou com qualquer tipo de pressão. Mas tinha confiança que o conseguia bater porque estava à vontade com o carro e desde então a mentalidade acaba por ser sempre a mesma, independentemente da minha equipa, da dificuldade e do nível que vou enfrentar.

E foi isso que aconteceu em Daytona. Vou lá para dentro explorar o carro ao máximo e se o carro estiver como eu quero, não sou imbatível mas sei que sou um piloto muito difícil de ser batido. Só posso ir com a mentalidade de dar o melhor, sem pensar na obrigatoriedade de ganhar, pois quando pensamos ´tenho de ganhar´ é nessas alturas que acontecem os erros.

E essa mentalidade também tento incutir na equipa que por vezes fica preocupada porque os adversários que acabaram de fazer um tempo imbatível. Isto é física, não há super heróis. Já aconteceu isso este ano, numa das sessões antes da corrida em que os Cadillac estavam extremamente competitivos e disse ́ malta vamos com calma, vamos fazer o nosso melhor. Vamos pensar no que nos falta para sermos mais rápidos e a mais que isso não somos obrigados. Vamos tirar o máximo partido deste carro.́ E claro pensando assim temos de ser o melhor Acura e acho que o fomos de forma clara. O outro Acura não teve o mesmo nível e vão aprender connosco porque partilhamos a telemetria com a Acura e eles vão acabar por nos apanhar. Mas a ideia base era sempre fazer o melhor possível, pois a equipa é boa, os colegas são bons e não somos obrigados a mais, pois isso leva ao erro.”