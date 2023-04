Filipe Albuquerque de regresso ao WEC para as 6 Horas de Spa-Francorchamps | AutoSport

Filipe Albuquerque vai regressar aos comandos do LMP2 da United Autosports para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) as 6 Horas de Spa-Francorchamps. Depois de não ter estado presente na jornada de Portimão por ter coincidido com a ronda de Sebring do IMSA, Albuquerque quer voltar a lutar pela vitória na classe e consolidar a liderança da equipa na primeira posição do campeonato.

A divisão da condução com Phil Hanson e Frederick Lubin, seus companheiros no carro da United Autosports já provou poder ser bem-sucedida sobretudo numa pista que lhes tem sorrido com frequência. “Apesar da equipa estar no comando do campeonato, ainda não conseguiu a sua primeira vitória esta época. Por isso, é com esse objetivo em mente que vamos arrancar para esta prova. Spa é um circuito onde o nosso carro se ajusta bem e onde já fomos muito felizes no passado. Apesar das condições atmosféricas serem sempre imprevisíveis e poderem ter um papel importante, vamos com tudo e muito certos do que queremos fazer”, começou por referir Filipe Albuquerque.

O resultado desta corrida é muito importante, até porque logo depois vêm as 24h de Le Mans e além de ser necessário preparar bem essa prova, convém ter o primeiro lugar do campeonato cimentado. “Quero muito ganhar. Este ano, em todas as corridas que tenho feito, estou na luta pela vitória, e depois por uma razão ou outra, o resultado não se concretiza. O que acaba por ser frustrante. Espero ter chegado ao ponto de rutura e inverter o jogo. Le Mans está aí à porta por isso é ganhar para chegarmos à grande maratona na posição ideal”, rematou o piloto português.

A corrida de Spa-Francorchamps vai ser também palco da estreia do Porsche 963 da equipa de António Félix da Costa, que vai competir na classe principal do WEC. A prova terá transmissão em direto no Eurosport 2 a partir das 12h15.