Filipe Albuquerque com a United Autosports em 2022 | AutoSport

Quando ainda faltam disputar duas provas para o final da temporada de 2021 do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), Filipe Albuquerque confirma que em 2022 manter-se-á com a United Autosports para voltar a repetir o campeonato que tantas alegrias tem dado a toda a estrutura e em especial ao piloto português.

Será assim a sexta época consecutiva com a equipa com a qual somou dois títulos, um europeu e outro mundial, num total de 35 corridas disputadas, 14 vitórias, 21 pódios e 11 ‘pole-position’. Um percurso notável que Filipe espera continuar a incrementar: “Têm sido anos fantásticos. Conseguimos feitos notáveis e estamos todos de parabéns. Tem sido uma união de sucesso e a mais longa que tive na minha carreira. Espero poder continuar a contribuir para os bons resultados e para a evolução da equipa. Não há nada melhor do que integrar uma estrutura motivada, focada e ciente dos objetivos a alcançar. Já nos conhecemos muito bem, somos uma verdadeira família. Obrigado a todos que acreditam e confiam no meu trabalho”, começou por referir Filipe Albuquerque.

Em 2022 o Campeonato do Mundo de Resistência vai ser composto por seis jornadas incluindo as emblemáticas 24h de Le Mans e o regresso a Sebring nos Estados Unidos da América: “Ainda estamos focados no final da época 2021 e aquilo que vamos conseguir conquistar, mas é muito bom começar já a preparar 2022. Estaremos todos mais fortes nessa altura”, rematou Filipe Albuquerque.